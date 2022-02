Covid-19. Número de infetados pode ter descida "drástica" em breve

O matemático Henrique Oliveira, do Instituto Superior Técnico, estima que a descida de novas infeções seja drástica nas próximas semanas. Para o investigador, 10 de março pode mesmo ser a data em que Portugal acaba com as restrições.