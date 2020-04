Covid-19. O esforço da Amadora para conter o novo coronavírus

A Amadora foi dos primeiros concelhos a ter casos de coronavírus. Neste momento, no entanto, tem menos infetados do que os municípios em redor, como Lisboa, Sintra, Cascais e Oeiras. Os delegados de saúde estão na primeira linha do controlo da doença no concelho, acompanhando e vigiando os doentes que estão em casa.