Covid-19. Portugal com 40.945 novos casos e 20 mortes em 24 horas

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há esta quarta-feira mais 40.945 casos de infeção no país, elevando o total desde o início da pandemia para 1.734.343.



Deram-se ainda mais 20 mortes por covid-19 no último dia, aumentando para 19.181 o total acumulado em todo o território português.





Já as recuperações, nas últimas 24 horas, foram 33.482, passando o total para 1.438.268.



Dos novos casos de infeção registados, 15.943 ocorreram na região Norte, 4.850 no Centro, 15.293 em Lisboa e Vale do Tejo, 1.133 no Alentejo, 1.241 no Algarve, 439 nos Açores e 2.046 na Madeira.





Dos óbitos, cinco deram-se no Norte do país, 14 em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve.



Internamentos e incidência sobem



Os internamentos no país continuam a aumentar: estão agora 1.635 pacientes com covid-19 hospitalizados, mais 71 do que na véspera.





Em Unidades de Cuidados de Intensivos encontram-se 167 doentes, mais 14 do que no dia anterior.





Esta quarta-feira a DGS atualizou os dados da matriz de risco, avançando que a incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias, em Portugal, subiu para 3615,9 casos por 100 mil habitantes.



Já o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus fixa-se agora em 1,23.