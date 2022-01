Covid-19. Portugal pode alcançar 100 mil casos diários até ao final de janeiro

As previsões do Instituto Superior Técnico são um alerta para a velocidade exponencial de contágio da variante Ómicron e levam os especialistas do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos a recomendar a redução para três semanas do intervalo das doses da vacina nas crianças.



Perante os números, também a Saúde Pública apela ao adiamento do arranque das aulas e pede até o regresso ao ensino à distância.