Covid-19. Portugal pode atingir linha vermelha de incidência dentro de dois meses

Já o índice de transmissibilidade está acima de 1 em todo o país.



À RTP, o coordenador do plano de vacinação mostra-se otimista com os ganhos em termos de proteção à medida que há cada vez mais pessoas vacinadas.



Sobre as dúvidas em torno da vacina da Astrazeneca, Gouveia e Melo apela a que não se entre "numa curva de histeria".