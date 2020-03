Covid-19. Portugal registou variação de casos inferior esta quinta-feira

Entre esta quarta-feira e quinta-feira, a variação no número de casos confirmados do novo coronavírus foi de 22 por cento, de 642 casos para 785. Ainda que os números sejam elevados, revelam uma das menores variações de dia para dia registada nas últimas duas semanas. Há uma semana que a percentagem se mantinha acima dos 30 por cento. No entanto, os dados ainda não permitem comprovar os efeitos positivos do isolamento social voluntário, uma vez que muitos portugueses podem estar infetados mas ainda sem sintomas.