Covid-19. Quanto mais testes, menos mortes

A Alemanha é produtora de testes. Faz 100 mil por dia. E é um dos países da Europa com menos mortes por cada milhão de habitantes.



França só aumentou a capacidade de testar esta semana. De 9 mil passou para 19 mil testes por dia. Tem 31 mortes por cada milhão de habitantes.



Espanha realiza entre 15 a 20 mil testes por dia. Regista 106 mortes por cada milhão de habitantes.



Itália é o caso mais grave. Não tem um cálculo diário de testes. Sabe-se apenas que desde o inicio da epidemia, a 30 de janeiro, testou 361 mil pessoas. Conta com 151 mortes por milhão de habitantes. Tem a maior taxa de mortalidade do mundo para Covid 19.



E Portugal, em média, realizou 2500 testes por dia. O resultado está à vista: sempre que fizemos mais testes, como aconteceu na quarta-feira e hoje, os novos casos dispararam. Estes são os dois picos da semana.



Esta interpretação é fundamental no combate à pandemia, mas o Governo já apresentou vários valores dissonantes sobre a mesmíssima variável: afinal quantos testes pode Portugal fazer por dia?