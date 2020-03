Covid-19. Queima das Fitas 2020 no Porto cancelada

A Queima das Fitas do Porto 2020 estava agendada para acontecer entre os dias 3 a 9 de maio, com o epicentro noturno da festa marcado para o Queimódromo, prevendo-se concertos de artistas variados, como Seu Jorge, Capitão Fausto ou Diogo Piçarra.

“Resultado de uma decisão ponderada, conjunta e tomada depois de esgotados todos os cenários de alternativa, deliberou a direção da FAP, com o apoio das suas associações de estudantes, cancelar a Queima das Fitas do Porto 2020”, lê-se num comunicado divulgado na última noite pela FAP.







No comunicado assinado pelo presidente da FAP, Marcos Teixeira, lê-se que mais do que a tristeza que a decisão possa deixar em cada um dos estudantes que respiram a “academia do Porto”, deve “ficar com o sentimento do dever cumprido”.





O cancelamento foi motivado pela pandemia provocada pelo novo cotonovírus que atingiu o Mundo e ao qual Portugal não escapou.