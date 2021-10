Covid-19. Tendência crescente na maioria das regiões de Portugal continental

O índice de transmissibilidade é superior a 1, com exceção do Alentejo e Algarve.



Ainda assim, nenhuma região do país apresentou uma incidência de novas infeções superior ao limiar de 240 casos em 14 dias, por 100 mil habitantes.



O relatório das linhas vermelhas do Instituto Ricardo Jorge revela uma atividade epidémica de "intensidade reduzida e transmissibilidade moderada", o que se reflete numa tendência estável da pressão sobre os Serviços de Saúde.