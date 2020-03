Covid-19. Turismo do Algarve lança mensagem

Foto: Lusa

E com a Páscoa a aproximar-se e com as saídas de casa limitadas, o Turismo do Algarve criou um video promocional destinado ao mercado nacional. O jornalista Mario Antunes registou a mensagem destinada a quem tinha planeado férias na região e vai ter que adiá-las.