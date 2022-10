Covid-19. Vacinadas com dose de reforço 650 mil pessoas

Foto: Paulo Cunha - Lusa (arquivo)

As pessoas com mais de 70 anos vão começar a ser convocadas para a vacinação de reforço da covid-19 e da gripe. Quase um mês depois do início desta campanha de outono, estão inoculadas cerca de 650 mil pessoas.