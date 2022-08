Covilhã. Mais de 280 bombeiros e seis meios aéreos combatem chamas

O incêndio deflagrou às 3h00 de sábado numa zona de mato na freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho. Na manhã deste domingo, pelas 12h00, estava a ser combatido por 284 operacionais de acordo com a Proteção Civil.







O fogo consome uma aérea de mato na serra, na freguesia da Vila do Carvalho e Verdelhos. Os acessos difíceis complicaram o combate às chamas nas últimas horas. Até ao momento não há habitações em risco.















Segundo a informação disponível na página da Proteção Civil,Os operacionais estão no terreno com o apoio de 132 meios terrestres e oito meios aéreos., de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio rural cerca de 60 concelhos dos distritos Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.