Creches ilegais detectadas pela Segurança Social

Durante os primeiros nove meses do ano foi determinado o encerramento de 11 estabelecimentos educativos, em todo o país, devido à falta de licenciamento.

São números do Instituto de Segurança Social a que a Antena 1 teve acesso. É o resultado, como conta o jornalista Luís Soares, de cerca de 130 ações de fiscalização.



Em média, foi encerrada uma creche ilegal por mês, desde janeiro até setembro.



Um dado que não surpreende a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular. Em declarações à Antena 1, a presidente, Susana Baptista, explica que tem vindo a aumentar o número de denúncias.



A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular defende que o Estado deveria apoiar as crianças, logo desde o nascimento.







Em julho, o primeiro-ministro anunciou um programa para mais de sete mil vagas em creches. Susana Baptista considera que o apoio deve ser dado em função do rendimento e não do tipo de estabelecimento.Em julho, o primeiro-ministro anunciou um programa para mais de sete mil vagas em creches.

No entanto, a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular entende que este é um número insuficiente.