Crianças no Algarve têm aulas numa carrinha

No Algarve, onde a taxa de desemprego é a maior do país, aumentou também o número de pessoas sem-abrigo. Em Faro, por exemplo, o valor triplicou em 2020. A RTP foi ao encontro de uma família com duas crianças que vivem e têm aulas à distância no interior de uma carrinha.