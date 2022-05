Crianças urbanas desconhecem ecossistemas aquáticos e sua biodiversidade

O estudo hoje divulgado, que é liderado por Maria João Feio, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra (UC), centrou-se na avaliação do impacto de um projeto ambiental de continuidade com crianças dos 06 aos 10 anos e foi realizado no âmbito do projeto CresceRio.

Este projeto, que envolve ecólogos, sociólogos e artistas, "tem como objetivo educar as crianças para a importância dos ribeiros urbanos, da sua biodiversidade e serviços e, simultaneamente, chamar a atenção da sociedade para a necessidade da sua recuperação", referiu a UC.

No estudo em causa, a equipa avaliou o impacto de cinco atividades realizadas ao longo de dois anos letivos (1.º e 2.º anos de escolaridade) com uma turma da escola da Solum, durante as quais conheceram ribeiras urbanas de Coimbra e uma da serra da Lousã.

Nessas ribeiras, "caracterizaram a vegetação, amostraram invertebrados bentónicos e microalgas e analisaram as perturbações antropogénicas no meio envolvente".

Também realizaram uma aula de laboratório "para identificação da fauna e flora, com microscópios óticos e lupas binoculares, e calcularam índices de qualidade ecológica dos rios".

Segundo o estudo, "os medos revelados pelas crianças foram diminuindo progressivamente ao longo do projeto, à medida que o seu conhecimento sobre os ecossistemas foi aumentando".

"No final, os alunos eram capazes de dizer os nomes de árvores ripárias, plantas aquáticas e invertebrados e identificar os maiores problemas destes sistemas", acrescentou.

Uma das conclusões retiradas foi que, nestas idades, é necessário tempo "para que os resultados se manifestem e tenham um benefício duradouro, por oposição a ações de sensibilização pontuais".

"Demonstrámos o efeito do contacto regular das crianças com a natureza. Não só ganham uma importante sensibilidade que lhes permite distinguir o que está bem e mal nos ecossistemas aquáticos, contribuindo assim para a sua preservação, como também perdem o medo do contacto com os animais, a água e a terra, que demonstravam no início, reaproximando-se da natureza", considerou Maria João Feio.

No entender da investigadora, os resultados mostram que "é essencial promover o contacto das crianças com a natureza e transmitir-lhes conhecimentos sobre os ecossistemas e biodiversidade, de forma a promover comportamentos sustentáveis mais tarde".

"Este processo deve começar cedo e ser contínuo. Introduzir temas ligados à ecologia com aulas práticas e de campo no currículo no primeiro ciclo é fundamental", acrescentou.