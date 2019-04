Crise académica de 1969 foi há 50 anos

Alberto Martins, à época presidente da Associação Académica de Coimbra, pedia a palavra durante a inauguração do edifício das matemáticas da Universidade de Coimbra enquanto discursava o Presidente da República, Américo Thomaz.



Numa afronta ao regime os estudantes clamavam por mais direitos, democracia e melhor ensino.



O regime não lhes perdoou o dito, muito menos o feito, nem a Alberto Martins (terceiro na foto a contar da esquerda) nem a outros estudantes que foram presos pela PIDE, muitos enviados para a Guerra Colonial.



Os estudantes responderam com greve às aulas e boicote aos exames.



O episódio haveria de marcar também a final da Taça de Portugal em futebol desse ano, ganha pelo Benfica à Académica, por 2-1 após prolongamento com golos de Manuel António, António Simões e Eusébio, e vencida também pelos estudantes que encheram as bancadas do Jamor com palavras de ordem.



Tudo aqui recordado pelo jornalista Horácio Antunes.