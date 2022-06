Crise nas urgências. Constrangimentos em vários hospitais do país

Nas Caldas da Rainha não há encaminhamento de grávidas via INEM e bombeiros até às 8h00 deste domingo.



As grávidas referenciadas para Portimão vão ser desviadas para Faro até segunda- feira. A Urgência de Pediatria terá sentido inverso, ou seja, as crianças vão ser atendidas em Portimão até às 21h00.



Também no Centro Hospitalar de Torres Vedras, a urgência de Pediatria não deve ter condições para receber utentes até às 9h00 deste domingo.



O Hospital de Braga fecha a urgência de obstetrícia no domingo. A do Beatriz Ângelo, em Loures, reabriu há pouco.