Crise sísmica em São Miguel

Desde as 02:53 hora local (03h53 no continente) de hoje tem sido detetado um aumento da atividade sísmica na região do Congro (Lago do Congro, Vila Franca do Campo, revela o IPMA.

Como exemplo, e de acordo com o IPMA, os sismos foram sentidos nas freguesias de Porto Formoso, Rabo de Peixe, Água do Alto e Furnas com magnitudes de 2,7, 3,0, 3,2, 3,2 e 3,1, respetivamente, entre as 03h06 e 04h05.

Posteriormente, foram sentidos mais sismos nas zonas da Ribeira Seca (freguesia de Vila Franca do Campo) e em São Brás (freguesia da Ribeira Grande) com magnitudes a variar entre 2,9 e 3,2, respetivamente.

O IPMA adianta ainda que serão espetáveis mais sismos sentidos naquela zona.Proteção Civil recebeu várias chamadas da população

O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recebeu durante a noite alguns pedidos de informação da população de São Miguel, na sequência dos mais de cem sismos que estão a afetar a região do Congro.



Contactada pela agência Lusa, uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores disse que os serviços receberam alguns pedidos de informação sobre os abalos, mas "sem alarmismos, porque esta situação não é nova para os açorianos".



O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores está a acompanhar a situação, encontrando-se de prevenção.

Não há até agora registo de danos materiais decorrentes destes episódios sísmicos.

Crise sísmica deve continuar

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) adianta em comunicado que desde as 23:47 horas (00:47 em Lisboa) de domingo registou-se um incremento significativo da atividade sísmica na parte central da ilha de S. Miguel, numa zona epicentral localizada entre o Vulcão do Fogo e o Sistema Vulcânico Fissural do Congro.



Segundo o CIVISA, foram registados mais de 100 eventos, tendo os mais fortes sido sentidos em Porto Formoso, Furnas, Vila Franca do Campo, Água d'Alto, Maia, Fenais da Ajuda e Rabo de Peixe, com uma intensidade máxima IV/V.

Em entrevista à RTP, João Luís Gaspar, do CIVISA, adianta que foram cerca de duas dezenas de sismos que foram de facto sentidos pela população. O mais forte até agora, foi sentido às 6h18, hora local.

João Luís Gaspar considera que, pelo padrão até agora registado, tudo indica que se vão registar mais eventos sísmicos, sendo impossível prever se serão de maior ou menor intensidade.

O responsável do CIVISA recorda que a última importante crise sísmica ocorreu em 2005 e prolongou-se por vários meses.

Conselhos à população

Devido à situação, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda à população que mantenha a calma e conte com a ocorrência de possíveis réplicas.



A população não deve "acender fósforos nem isqueiros, pois pode haver fugas de gás", deve observar se a casa sofreu danos graves e sair imediatamente se suspeitar que não oferece condições de segurança", refere.



O Serviço de Proteção Civil recomenda também que em caso de dúvida sobre a integridade dos circuitos de gás, eletricidade ou água, estes devem ser desligados imediatamente.



"Nunca utilize os elevadores, confirme a validade do seu Kit de emergência e reveja o seu conteúdo com o seu agregado familiar e verifique se existem feridos e, se necessário, preste os primeiros socorros", indica o serviço de proteção civil.



É também recomendado à população cuidados a ter com vidros partidos ou cabos de eletricidade, a limpar imediatamente os produtos inflamáveis que se tenham derramado e a soltar os animais domésticos.



O Serviço Regional de Proteção Civil pede ainda a população que se afaste das praias porque pode ocorrer uma onda gigante (tsunami), a ligar o rádio e ficar atento às recomendações difundidas.

