Cristas acusa Medina de desleixo

Assunção Cristas esteve no local para alertar para a falta de segurança da infraestrutura. A denúncia já tinha sido feita pelo partido há um ano.



Assunção Cristas sublinha que a própria autarquia reconheceu, na altura, a urgência de fazer obras no viaduto por uma questão de segurança de quem ali passa.



Para além do viaduto de Pedrouços em Belém, a vereadora do CDS aponta ainda falhas nos viadutos da Praça de Espanha e da segunda circular em Lisboa.