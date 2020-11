CTT iniciaram greve de três dias que poderá gerar atrasos na distribuição

O sindicato nacional dos correios e telecomunicações fala numa adesão de 75 por cento no turno da noite nas centrais de distribuição de Lisboa e Porto.



A entidade alega que falta pessoal e reivindica aumentos salariais.



O representante do sindicato acredita que esta greve terá um forte impacto, com mais atrasos na distribuição.



Já a empresa contraria esta previsão e considera que não se justifica uma paralisação nesta altura.