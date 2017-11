Custos provocados pela seca dispararam

A EDP estima que a emissão de CO2 na Península Ibérica aumentou cerca de 40 por cento até setembro, face ao mesmo período do ano passado.



A falta de água levou a elétrica a compensar com o recurso ao gás natural e ao carvão, como conta o jornalista Miguel Soares.



A Antena 1 esteve em Castelo do Bode, onde o cenário é mais tranquilo. Trata-se da albufeira que abastece a região de Lisboa e Vale do Tejo.