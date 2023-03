D. Américo Aguiar: "Moralmente a Igreja tem toda a obrigação de pagar a indemnização"

“O papa Francisco relembrou há dias que(…), nós não podemos deixar de acompanhar qualquer pessoa que tenha confiado num agente pastoral, num sacerdote - que deve significar a presença de Cristo vivo - e que tenha significado o diabo, um sofrimento inexplicável”, declarou o bispo ao 360, da RTP3.“Se alguém for condenado a pagar uma indemnização a uma vítima e não tiver condições para o fazer, eu acho que”, considerou.“E, moralmente a Igreja tem toda a obrigação de pagar a indemnização”.“Nós não nos podemos alhear desse sofrimento do qual somos também parte”, acrescentou d. Américo Aguiar em relação a este tema.Em relação aos “cinco ou seis” sacerdotes suspeitos de abusos sexuais a menores e que permanecem no ativo, o bispo avançou quecom todas as informações que tenha quanto a cada um deles.

Depois de receber esses dados, a Comissão Diocesana irá recomendar ao patriarca o que deve fazer, sendo uma das possibilidades “o afastamento do exercício”, ou seja, a suspensão, explicou d. Américo Aguiar.

Dioceses devem dar resposta nos próximos "dias ou semanas"



Questionado sobre a posição do presidente da República, que numa entrevista à RTP na semana passada disse estar desiludido com a resposta da Igreja, o bispo auxiliar de Lisboa disse compreender Marcelo Rebelo de Sousa, mas também o presidente da Conferência Episcopal.“E não estou em contradição”, garantiu, já que“Posso garantir que cada uma das dioceses está a trabalhar com verdade, com seriedade, de maneira a que as vítimas sejam respeitadas. E nós não podemos abdicar disto”, para que “a justiça e a verdade possam finalmente ser repostas”, declarou o responsável.D. Américo Aguiar disse aindae a essa vontade de celeridade que o senhor presidente da República manifestou”.No dia em que se assinalam os dez anos de pontificado do papa Francisco, o bispo considerou também que este deu continuidade aos passos iniciados por João Paulo II e por Bento XVI no que diz respeito ao combate aos abusos sexuais na Igreja.