Para D. António Marto, se fosse no santuário de Fátima, no dia 13 de maio, seria uma espécie de "coroamento do centenário", ou seja, "a cereja em cima do bolo". A decisão é do Papa e deverá ser comunicada a 20 ou 21 de abril, durante o decurso do consistório ordinário que se realiza no palácio Apostólico, no Vaticano.