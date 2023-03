Daniel Sampaio defende suspensão de padres suspeitos de abusos

O psiquiatra reafirma total disponibilidade para ceder mais dados à Igreja e não aceita as justificações dos bispos de Lisboa e do Porto, que optaram por não afastar os padres suspeitos que ainda estão no ativo por falta de informação.





Em entrevista à jornalista da Antena 1, Camila Vidal, o médico aponta o dedo à Igreja por se tentar proteger das polémicas, e insiste que a suspensão dos padres é necessária.