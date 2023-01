DBRS avalia a dívida soberana portuguesa

A DBRS avalia atualmente a dívida soberana portuguesa em "A" (baixo), com perspetiva estável, devendo manter-se inalterada, segundo os analistas consultados pela Lusa.Na última avaliação, em agosto do ano passado, a agência melhorou a notação da dívida soberana portuguesa de "BBB" (alto), com perspetiva "positiva", para "A" (baixo).A DBRS justificou a melhoria com o facto de considerar que as “”.A próxima agência que está previsto pronunciar-se sobre Portugal é a S&P, em 10 de março.O "rating" é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.