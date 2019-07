Antena 1

O repórter Mário Antunes conversou com o professor do ano 2018. Hélder Pereira é um optimista e prefere destacar aquilo que a escola trouxe de bom nos últimos anos que foi colocar o aluno no centro da sala de aula.







E como andam os números da educação em Portugal nos últimos quatro anos? O jornalista João Torgal faz uma síntese de alguns dos principais indicadores neste sector.