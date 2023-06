Decretados serviços mínimos para avaliações finais dos 9.º, 11.º e 12.º anos e prova final de matemática

O Colégio arbitral decidiu, por maioria, que



Neste ponto, o tribunal decidiu que tem de haver a disponibilização aos conselhos de turma das propostas de avaliação resultantes da sistematização, ponderação e juízo sobre a avaliação de cada aluno, bem como a realização pelos conselhos de turma das reuniões de avaliação interna final, garantindo o quórum mínimo e necessário.



Quanto à prova final de ciclo do 9.º ano de Matemática, a realizar no dia 16 de junho e abrangida na fórmula ampla usada pelo S.T.O.P. , nos pré-avisos de greve, considera o tribunal que devem ser assegurados os meios para a realização da prova. São necessários dois professores vigilantes por cada sala e um professor coadjuvante e é necessária a constituição de secretariados de exames e a existência de técnicos responsáveis pelos programas informáticos de apoio à realização das provas, assegurados pelos docentes estritamente necessários.



No final de maio, o tribunal arbitral já tinha decretado serviços mínimos para a greve às avaliações finais convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.), mas apenas para as avaliações do 12.º ano, deixando de fora as avaliações finais dos 9.º, 10.º e 11.º anos. A decisão abrange todos os procedimentos relacionados com as avaliações finais dos alunos, incluindo reuniões, entre os dias 5 e 9 de junho.





, considerando que as avaliações finais nestes anos constitui uma necessidade impreterível que tem de ser satisfeita sob pena de irremediável prejuízo para esses alunos.