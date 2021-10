Defesa de Salgado pede suspensão do processo por diagnóstico de Alzheimer

A defesa de Ricardo Salgado pediu a suspensão do processo por diagnóstico de doença de Alzheimer. De acordo com os documentos a que a agência Lusa teve hoje acesso, o requerimento, que deu entrada no tribunal em 14 de outubro, confirma os "sintomas de declínio cognitivo progressivo" do antigo banqueiro do BES.