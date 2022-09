Deitamos para o lixo cerca de 40% das sobras da comida

O coordenador do Movimento Unidos Contra Desperdício, Francisco Mello e Castro, diz que 40 por cento do desperdício é da responsabilidade dos consumidores.Mello e Castro refere também que no século XX é imoral que um terço dos alimentos produzidos acabe no lixo.





Francisco Mello e Castro revela as frases que vão motivar à redução dos desperdícios.