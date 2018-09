Demissão na Câmara de Barrancos por suspeitas de corrupção

Os alegados crimes terão tido lugar no Instituto de Conservação da Natureza onde alegadamente Paulo Ventura recebeu dinheiro para dar pareceres favoráveis a vários projectos.



Ao longo de um mês e meio de investigação no sudoeste alentejano, o Sexta às 9 ouviu a mesma denúncia várias vezes.



Proprietários de estruturas agrícolas e turísticas e até um alto quadro do ICNF garantem que Paulo Ventura criou um esquema para acelerar a aprovação de projetos dentro deste instituto público.



Numa primeira fase, o arquiteto dava um parecer desfavorável. Depois, reunia-se com os proprietários e explicava o que teria de ser mudado para o projeto ser aprovado numa segunda fase, mediante um pagamento. Paulo Ventura exigiria que o pagamento fosse feito em dinheiro vivo, habitualmente neste parque de estacionamento de um supermercado da região.



Paulo Ventura admitiu ao Sexta às 9 que recebeu estas quantias apesar de estar obrigado ao regime de exclusividade da função pública.



Após ouvir esta entrevista, o presidente da Câmara de Barrancos demitiu Paulo Ventura do cargo de chefe da Unidade de Obras - um cargo que ocupava por nomeação direta do autarca desde março.



O mesmo autarca foi chefe de Paulo Ventura no parque natural da costa vicentina durante uma década.



O caso está entregue ao DIAP de Évora que investiga a eventual prática de crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. O processo conta já com dois arguidos.