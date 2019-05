Partilhar o artigo Demitiram-se seis médicos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu Imprimir o artigo Demitiram-se seis médicos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu Enviar por email o artigo Demitiram-se seis médicos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu Aumentar a fonte do artigo Demitiram-se seis médicos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu Diminuir a fonte do artigo Demitiram-se seis médicos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu Ouvir o artigo Demitiram-se seis médicos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu