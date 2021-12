Demolição do Prédio Coutinho arranca esta segunda-feira

Cláudio Costa, da empresa responsável pela empreitada, diz ser a primeira obra do género realizada em plena malha urbana em Portugal, destacando que “90 por cento do material que for retirado do edifício” será para reciclagem e posterior utilização na construção de vias de comunicação, ou até no novo mercado municipal de Viana do Castelo, à qual a empresa vai concorrer.





Com a desconstrução dos 13 andares, vão ser retiradas 11.200 toneladas de betão, 2.800 de tijolo, 115 de produtos cerâmicos, 360 de aço, 110 de madeira, 56 de vidro e 32 de alumínio.

A desconstrução vai custar cerca de 1,2 milhões de euros e vai estar concluída em março de 2022.