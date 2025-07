Demolições Talude. Movimento Vida Justa confirma providência cautelar

Dezenas de casas de construção ilegal começaram a ser derrubadas na segunda-feira, processo que deixou desalojadas mais de 160 pessoas.





Mas esta terça-feira de manhã chegou a notícia de que a providência cautelar interposta por moradores do Bairro do Talude, para travar as demolições, foi aceite, adiantou Rita Silva, do Movimento Vida Justa, ao jornalista Frederico Moreno.Rita Silva acusa o Estado e Câmara de Loures de falta vontade política para encontrar soluções para estes moradores que agora ficam sem teto.