Depressão Aline. Proteção Civil regista 130 ocorrências

Foto: Carlos M. Almeida - Lusa

O comandante operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Elísio Pereira, adianta que, apesar da chuva e do vento, a noite acabou por ser mais calma.



Sete distritos do país estiveram sob aviso amarelo devido à chuva até às 6h00 desta sexta-feira. Mantém-se apenas, até logo à noite, o aviso amarelo relativo à agitação marítima.



A partir de domingo, a Proteção Civil prevê um novo agravamento do estado do tempo.