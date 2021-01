Depressão "Gaetan" traz chuva, vento forte e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera explica que a depressão "Gaetan" se junta à "Christoph" no Atlântico Norte e que as duas vão influenciar o estado do tempo nas ilhas britânicas e Península Ibérica.



Para amanhã há aviso amarelo da meteorologia para todo o território continental e aviso laranja para os distritos costeiros a norte.