Depressão Ingrid fez uma vitima mortal e dois feridos no Cadaval
O carro onde as três pessoas seguiam foi arrastado pela água. Em Peniche, por causa das inundações, 14 pessoas ficaram desalojadas. Em 24 horas foram registadas 970 ocorrências.
Mau tempo manteve-se com entrada na noite
Uma morte, desalojados e muita neve para a Estrela marcaram mais um dia sob os auspícios da Tempestade Ingrid.
Temperaturas baixas não dão tréguas a norte
A Tempestade Ingrid mantém a sua influência sobre parte do território.
Deslizamento de talude encerra três estações do Metrobus na Lousã
A Metro Mondego informa que a operação do Metrobus em três estações na Lousã será suspensa temporariamente, devido ao deslizamento de um talude, garantindo assim a segurança dos seus utilizadores.
Numa nota de imprensa, a Metro Mondego explica que a decisão de suspensão temporária afeta três estações do canal, nomeadamente Casal de Espírito Santo, Casal de Santo António e Serpins, numa extensão de seis quilómetros, na Lousã, distrito de Coimbra.
"Trata-se de uma medida de carácter preventivo, destinada a proteger passageiros, trabalhadores e utilizadores do sistema. Observou-se, com especial incidência entre o dia de ontem e hoje de manhã, o deslizamento de um talude situado entre as estações de Casal de Espírito Santo e Serpins", refere o comunicado.
A decisão resulta de ter sido verificado que as atuais condições "não garantem os níveis de segurança adequados à operação, na sequência das condições meteorológicas que se têm verificado, caracterizadas por um regime de precipitação elevado e pela consequente saturação hídrica dos solos".
Apesar do deslizamento não ter atingido o pavimento do canal, a empresa explicou que o corpo técnico e as entidades envolvidas no projeto optaram por adotar "esta medida preventiva, por motivos de segurança, condição imprescindível à prestação do serviço".
A empresa está a proceder aos esforços necessários à intervenção no talude, "para que a situação possa regressar à normalidade o mais rapidamente possível".
"Durante este período, as ligações entre Lousã-Estação e Serpins (em ambos os sentidos) serão efetuadas por um serviço de transporte alternativo, assegurado pela Metro Mondego, garantindo-se as mesmas frequências de viagens", acrescenta a nota da Metro Mondego.
Retomado trânsito na EN4 perto do Montijo após acidente com um morto
A Estrada Nacional 4 (EN4), perto de Pegões, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, reabriu às 16:05 de hoje, após cerca de 10 horas cortada devido a um acidente com um morto, informou a GNR.
Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária naquele troço da EN4 foi retomada, em ambos os sentidos, depois de concluídos os trabalhos de remoção do camião envolvido no acidente.
O acidente, para o qual foi dado alerta às 5:52, ocorreu no troço da EN4 junto à povoação de Afonsos, freguesia de Pegões, no concelho do Montijo, envolvendo um automóvel, um camião e um autocarro.
A vítima mortal do acidente, segundo fonte da GNR, é um homem de 24 anos, que era o condutor e único ocupante do automóvel.
De acordo com a fonte da Proteção Civil, os condutores e passageiros dos dois pesados envolvidos no acidente não precisaram de assistência médica.
As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Canha, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 21 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).
Esteve também no local uma equipa de psicólogos do INEM.
Avisos vermelhos em 10 distritos até à meia-noite por causa da agitação marítima
Ondas com sete a nove metros de altura, podendo atingir 15 metros de altura máxima, são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental.
Os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo estão, até às 00:00 de domingo, sob aviso vermelho por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Segundo o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave) deve-se à possibilidade de ondas com sete a nove metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima, com período de pico de 15/17 segundos.
Estes são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental.
O IPMA também emitiu vários avisos de neve, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.
Os mesmos distritos entram em aviso laranja (o segundo mais grave) às 00:00 de domingo até às 00:00 de segunda-feira por previsão de ondas de cinco a sete metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima, com período de pico de 14/15 segundos.
O IPMA emitiu avisos amarelos para Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.
O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.
À população em geral, desaconselham a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, assim como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.
Estradas inundadas na zona da Bacia do Tejo ativam Plano Especial de Emergência para Cheias
O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo informou que existem várias estradas inundadas e ativou no nível amarelo o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo.
"Mantendo-se a situação atual, e de acordo com a previsão meteorológica para a bacia do Tejo, prevê-se que os caudais lançados no rio Tejo pelos seus afluentes se mantenham elevados nos próximos dias", refere uma nota enviada à agência Lusa.
Assim, a "Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém decidiu elevar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo a partir das 13:00 de hoje para o seu nível amarelo".
De acordo com a nota, às 13:00, verificavam-se no Município de Coruche situações de submersão no desvio à Ponte da Escusa (Couço-Coruche), na ligação Estrada Nacional (EN) 114 e a EN251 (estrada das Meias) e na ligação EN114-3 e a EN119 (estrada da Amieira).
Há ainda registo de submersão da EN114-2, entre Setil e a Ponte do Reguengo (submersa), no Município do Cartaxo, e a submersão da Ponte de Alcaides, Ponte da Panela (cortada para manutenção), da Ponte do Alviela - EN 365 - Pombalinho/Vale de Figueira (interdita) e de Vale de Figueira-estrada do Campo em Vale Figueira (EM 1348), no concelho de Santarém.
De referir ainda os condicionalismos na Golegã, na CM 1-estrada dos Lázaros, Ponte do Alviela-EN365-Pombalinho/Vale de Figueira (Interdita) e estrada das Braquenizes, que liga a reserva natural do Boquilobo aos Riachos.
Está também interdita a ligação CM Lobo Morto-Pé da Serra, e há registo de submersão na Quinta do Seabra-Vila da Marmeleira e na CM São João da Ribeira e Laroujo, assim como condicionalismos em CM Valebom-Marmeleira, no concelho de Rio Maior.
A circulação rodoviária faz-se de forma alternada na EN368 Alpiarça-Tapada.
O comunicado refere que o Cais do Almourol está submerso (Vila Nova da Barquinha) e a Estação de Canoagem de Alvega (Abrantes) está parcialmente inundada.
Estão ainda afetadas as vias de comunicação na localidade de Carvalhos/Manique do Intendente/Azambuja (Azambuja), a estrada municipal 570 (Torres Novas) e a EN358-2 (Constância), que se encontra interdita devido a movimento de massas.
Também em Constância regista-se a submersão do parque de estacionamento.
De acordo com a nota enviada pelo Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, a situação meteorológica atual e a prevista pode originar a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas pela acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, assim como a ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de cursos de água e ribeiras.
A proteção civil alerta também para a instabilização de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros) motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal e para o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas.
Há ainda que ter em atenção o piso rodoviário escorregadio e a formação de lençóis de água e a interdição de algumas vias rodoviárias por submersão.
"É expectável nas próximas horas, a manutenção dos caudais elevados debitados pelas barragens da bacia do Tejo", adverte, aconselhando a que se retirem das zonas normalmente inundáveis equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens e se salvaguardem os animais em locais seguros, retirando os rebanhos.
"Não atravesse com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas", aconselha ainda a Proteção Civil.
Costa norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja devido a forte agitação marítima
Segundo o IPMA, este aviso está em vigor até às 03:00 de domingo, passando depois a amarelo, com "ondas de noroeste com 5 a 6,5 metros de altura significativa, que podem atingir a altura máxima de 12 metros", passando depois a vagas de noroeste com quatro a cinco metros.
A costa sul da ilha da Madeira também está sob aviso amarelo até às 07:00 de domingo, indicando esta autoridade que, "na parte oeste" estão previstas "ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros".
A capitania do Porto do Funchal prolongou igualmente o aviso de agitação marítima para a orla costeira da Madeira até as 06:00 de domingo, recomendando a toda a comunidade marítima e à população em geral os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".
Nevou no Alentejo
Mau tempo obrigou ao corte de circulação de dezenas de estradas
Por causa da neve e do mau tempo há dezenas de estradas cortadas. Os bombeiros têm feito chegar bens essenciais a instituições de solidariedade social.
Viatura arrastada pela água provoca uma vítima mortal no Cadaval
Fonte do Comando-Geral da GNR informou que a vítima é um homem de 31 anos, cuja viatura terá sido arrastada pela água, em Pero Moniz, Cadaval, no distrito de Lisboa.
O comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, David Santos, acrescentou à Lusa, que o veículo terá "tentado atravessar uma linha de água, num caminho de fazenda".
"O motivo pelo qual o fizeram não sabemos, até porque as linhas de água estão todas a transbordar", disse ainda David Santos, referindo que além da vítima mortal, há registo de dois feridos ligeiros.
Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o alerta foi dado pelas 03:43 da madrugada de hoje, tendo estado no local elementos dos bombeiros e da GNR.
Não há registo de ocorrências nas serras do Marão e do Alvão
Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima forte até domingo
Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional indica que, na costa norte, as ondas vão ser entre os 5,5 a 7 metros, diminuindo para os 4,5 a 5 metros no final do dia.
Na costa sul, as vagas vão aumentar para os 3,5 a 4 metros na parte mais oeste da ilha da Madeira.
Quanto ao vento vai soprar de noroeste "fresco a muito fresco (entre os 31 e os 51 a quilómetros por hora)", diminuindo depois de velocidade, e a visibilidade no mar vai ser "boa a moderada".
"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", insiste a capitania.
Reabertas estradas nacionais 315 e 316 em Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros
O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, adiantou à Lusa que ao início da noite desta sexta-feira, pelas 22:00, foi possível reabrir a EN 315, que liga Serra de Bornes e Sambade, em Alfândega da Fé, e ainda a EN 316, entre Espadanedo e Vilar de Ouro, no concelho de Macedo de Cavaleiros.
Os dois troços estavam cortados ao trânsito desde o início da manhã de sexta-feira.
Bombeiros levam apoio a aldeias isoladas
Serra do Marão pintada de branco
Situação mais calma em Bragança
Apoio aos sem abrigo reforçado
Proteção Civil registou 79 ocorrências desde a meia-noite
A Proteção Civil registou 79 ocorrências devido ao mau tempo desde as 00:00 de hoje, devido à passagem da depressão Ingrid, com destaque na zona de Lisboa e Vale do Tejo e Bragança.
De acordo com dados entre as 00:00 e as 07:30 de hoje, divulgados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estas ocorrências dizem respeito, principalmente, a limpezas de via e de quedas de árvores.
Fonte da ANEPC referiu que as zonas mais afetadas são a zona de Lisboa e Vale do Tejo, tendo ainda sido registadas ocorrências em Braga e Viseu.
No total, estiveram envolvidos 287 operacionais, apoiados por 125 meios terrestres.
A mesma fonte acrescentou que o número de ocorrências registadas deverá subir nas próximas horas, com o aumento do reporte.
Fonte da ANEPC já tinha referido, num balanço à agência Lusa pelas 00:15 de hoje, que na sexta-feira à noite 14 pessoas foram deslocadas para um pavilhão municipal no concelho de Peniche, após habitações terem ficado sem condições de habitabilidade devido a inundações.
A situação de mau tempo que está a afetar o país, com ventos fortes, chuva persistente, forte agitação marítima e nevões de norte a sul, já levou ao encerramento de escolas e diversas infraestruturas, sobretudo na orla costeira, ao corte de vias rodoviárias e quebras de energia, entre outras situações.
Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) até à noite de sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da Ingrid.
Desde o início do estado de prontidão especial de nível 3, às 16:00 de dia 22, a Proteção Civil registou 1.259 ocorrências, em especial quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estrutura.
Estiveram envolvidos 4.482 operacionais apoiados por 1.833 meios terrestres.
Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo ativado
Mantendo-se a situação atual, e de acordo com a previsão meteorológica para a bacia do Tejo, prevê-se que os caudais lançados no Rio Tejo pelos seus afluentes se mantenham elevados nos próximos dias. Várias estradas na Golegã, Cartaxo, Coruche, Rio Maior, Alpiarça, Santarém, Constância, e Torres Nova estão submersas e interditas ao trânsito.
A Proteção Civil alerta ainda que a atual situação meteorológica pode originar a ocorrência de inundações em zonas urbanas potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, deslizamentos e derrocadas e piso rodoviário escorregadio com formação de lençóis de água.
A comissão Distrital de Proteção Civil ratificou a determinação da ativação do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, pelas 00:01 horas de 24 de Janeiro 2026, em nível AZUL.
Mais de mil camionistas em Espanha vão passar a noite em áreas de descanso
A Guarda Civil espanhola contabilizou um total de 1.144 camiões retidos nas localidades de Benavente, Quiruelas de Vidriales, Puebla de Sanabria, Mombuey e La Torre del Valle, em Zamora, segundo informaram esta madrugada fontes da Subdelegação do Governo em Zamora.
Proteção Civil registou 892 ocorrências ao longo de sexta-feira
Portugal continental registou na sexta-feira 892 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, com 14 pessoas a terem sido deslocadas em Peniche, distrito de Leiria, adiantou a Proteção Civil.
De acordo com os dados entre as 00:00 e 23:59 de sexta-feira, divulgados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 329 das ocorrências foram relativas a queda de árvores, 243 por limpeza de vias, 187 por queda de estruturas, 77 por movimento de massas e 51 por inundações.
Foram também realizados quatro salvamentos aquáticos e um salvamento terrestre.
A região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo, com 361 ocorrências, segunda do Norte (243), Centro (190), Alentejo (52) e Algarve (46).
Fonte da ANEPC referiu, num balanço à agência Lusa pelas 00:15 de hoje, que na sexta-feira à noite 14 pessoas foram deslocadas para um pavilhão municipal no concelho de Peniche, após habitações terem ficado sem condições de habitabilidade devido a inundações.
Em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, uma mulher ficou ferida devido a uma queda numa ribeira, acrescentou.
Num comunicado anterior, a ANEPC tinha registado duas pessoas deslocadas em Alcobaça (distrito de Leiria), duas pessoas deslocadas no Cartaxo (distrito de Santarém) e três pessoas deslocadas em Cascais (distrito de Lisboa), além de 722 ocorrências entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de sexta-feira.
Nas ocorrências ao longo de sexta-feira estiveram empenhados 3.203 operacionais, apoiados por 1.275 meios terrestres.
A situação de mau tempo que está a afetar o país, com ventos fortes, chuva persistente, forte agitação marítima e nevões de norte a sul, já levou ao encerramento de escolas e diversas infraestruturas, sobretudo na orla costeira, ao corte de vias rodoviárias e quebras de energia, entre outras situações.
Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) até à noite de sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da Ingrid.
