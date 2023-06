Depressão Óscar. "Escolas na Madeira vão manter-se abertas de tarde"

Foto: Kevin Wang - Unsplash

As escolas na Madeira vão manter-se abertas de tarde, apesar do aviso vermelho, a partir das 15h00, para a costa sul da ilha e as regiões montanhosas. A decisão foi anunciada depois de uma reunião que juntou as várias entidades de segurança e Proteção Civil.