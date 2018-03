Depressão traz chuva, vento forte e agitação marítima a Portugal

Hoje, já afecta os Açores, que estão com aviso laranja, em especial no norte do arquipélago, onde o vento vai soprar forte com rajadas até 110 quilómetros por hora. Estima-se que as ondas possam chegar aos oito metros.



A partir de amanhã, a chuva, o vento e a forte ondulação chegam ao continente e à Madeira. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê que seja mesmo o dia mais critico.