Desigualdade de género ainda presente em Portugal

Foto: Lucy Nicholson - Reuters

É um problema que atravessa gerações e que não olha a idades, a formação ou a profissões.



O estudo mostra uma vez mais que as mulheres portuguesas, em comparação com os homens, levam sempre menos dinheiro para casa. Valor que pode chegar aos 600 euros de diferença.



Além de piores salários, as mulheres são menos promovidas, têm empregos mais precários e maior risco de pobreza, apesar de entrarem no mercado de trabalho com mais qualificações.



São as conclusões do estudo "Igualdade de género ao logo da vida - Portugal no contexto europeu", que é apresentado esta segunda-feira.