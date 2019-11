Despiste de ambulância provoca quatro feridos graves em Albufeira

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 09:00, no nó de acesso de Paderne da Autoestrada Lisboa-Algarve (A2) e da Via do Infante de Sagres (A22).

Segundo a fonte, são desconhecidas "as causas que estiveram na origem do despiste do veículo ligeiro de transporte de doentes, ambulância de uma empresa particular, do qual resultaram ferimentos com gravidade nos quatro ocupantes".

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à Lusa que o trânsito se encontra condicionado no acesso de Paderne no sentido Lisboa-Algarve, para facilitar as operações de auxílio às vítimas.

Estão envolvidos 26 operacionais dos bombeiros, da Cruz Vermelha Portuguesa, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 11 veículos.