Despiste de automóvel faz um morto e dois feridos graves em Ponte de Sor

Lusa08 Ago, 2019, 21:55 | País

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o óbito do homem foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Abrantes.

Os dois feridos, uma mulher de 48 anos e uma menina de 12, foram transportados para o hospital de Abrantes, segundo a mesma fonte.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 2, entre Ponte de Sor e Montargil, junto ao Aeródromo de Ponte de Sor.

O veículo despistou-se e foi embater numa árvore, tendo as vítimas ficado encarceradas, adiantou a fonte da GNR.

O alerta para o acidente, de acordo com o CDOS, foi dado às 17:50, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, a VMER de Abrantes e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Ponte de Sor, além da GNR, num total de 28 elementos, apoiados por 11 viaturas.