Desvio Fundos Europeus. MP e Judiciária fazem buscas por todo o país

O Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a fazer dezenas de buscas em todo o país. Em causa estão suspeitas de desvio de fundos europeus. É um inquérito da Unidade de Combate à Corrupção do Departamento Central de Investigação e Acção Penal. Os investigadores procuram indícios que comprovem as candidaturas de empresas e empresários a fundos comunitários com recurso a informações falsas.