Detido sapador florestal por suspeita de ter ateado fogo em Oleiros

27 Jul, 2017

"A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, "identificou e deteve um homem, casado, sapador florestal, pela presumível prática de um crime de incêndio florestal em terreno povoado por mato, pinheiros e eucaliptos", anunciou hoje aquela força policial.



O suspeito "ateou o incêndio utilizando um engenho incendiário e teve como motivação o participar no combate às chamas", adianta a Judiciária, em comunicado.



O incêndio, que teve origem nas proximidades de Mosteiro, Oleiros, pelas 15:50 de 17 de julho deste ano, atingiu "grande dimensão", destruindo cerca de 291 hectares de vegetação.



Na operação de detenção do suspeito, a Polícia Judiciária contou com a colaboração da GNR de Oleiros e da Sertã (distrito de Castelo Branco).



O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



Este ano, a Judiciária identificou e deteve 42 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.