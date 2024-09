Detido suspeito de tentar matar jovem em Leiria e que se vangloriou do crime na Internet

Em comunicado, a PJ revelou que deteve na terça-feira o jovem, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida.

"A vítima, um homem de 26 anos, ferido com gravidade em diversas zonas vitais do corpo, com recurso a arma branca, correu perigo de vida", adiantou a PJ, explicando que, após a prática do crime, "o suspeito recorreu ao seu próprio telemóvel para produzir um vídeo no qual se vangloriava da prática dos factos e que veio, inclusive, a divulgar via Internet".

Segundo a PJ, "diligências imediatas de recolha de prova, ainda na madrugada do mesmo dia da ocorrência, incluindo perícias, permitiram recolha de relevante acervo de prova e proposta de emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, bem como emissão de mandados de busca domiciliária que foram imediatamente cumpridos".

Fonte da PJ disse à Lusa que arguido e vítima residem na região de Leiria, sendo que o arguido tem "histórico policial, mas sem antecedentes criminais".

Em 31 de agosto, a Lusa noticiou que um homem de 26 anos ficou em estado grave após ter sido esfaqueado de madrugada na cidade de Leiria.

O crime ocorreu na Praça Rodrigues Lobo e a vítima teria "cerca de 15 perfurações no abdómen e costas", adiantou na ocasião a Polícia de Segurança Pública.

O arguido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de outras medidas de coação.