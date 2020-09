Dez praias da Póvoa de Varzim e Vila do Conde estão sem nadadores- salvadores

Há dez praias no norte do país que não estão a ser vigiadas por nadadores-salvadores. Por causa do bom tempo o Governo prolongou a época balnear até dia 13 mas alguns concessionários da Póvoa de Varzim e Vila do Conde decidiram encerrar já.