Dezassete elementos do Hells Angels saíram em liberdade

Lusa23 Mai, 2019, 06:24 / atualizado em 23 Mai, 2019, 06:25 | País

Segundo os advogados Martins Leitão e José Carlos Cardoso, os arguidos ficam sujeitos às medidas de coação de apresentações mensais às autoridades, e de proibição de contactar entre si e com outros elementos ligados aos “Hells Angels”.



Os referidos elementos ficaram ainda proibidos de contactar com os ofendidos, de participarem em concentrações “motards”, de marcarem presença em espaços habitualmente frequentados por motociclistas e, igualmente, impedidos de se ausentarem do país.





Esta quinta-feira de manhã está previsto o interrogatório, também no TIC, a mais dois arguidos que se encontravam no estrangeiro e que se entregaram na quarta-feira às autoridades, acrescentou a mesma fonte.







Com mais estes dois detidos, o processo já conta com 87 arguidos.



A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira 17 pessoas em vários pontos do país do grupo “Hells Angels”, por suspeitas de associação criminosa e outros crimes.



Nesse dia a PJ adiantou que os detidos são homens com idades entre os 29 e os 52 anos e que a operação realizada integra o mesmo inquérito à ordem do qual se encontram, em prisão preventiva, 41 arguidos desde julho de 2018.