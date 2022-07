Dezenas de cancelamentos de voos no fim de semana

Mais de uma centena de voos foram cancelados este fim de semana no Aeroporto de Lisboa. No sábado foram 65 e no domingo 38 voos. A situação afetou milhares de passageiros, sobretudo da TAP.

Esta segunda-feira já foram cancelados 13 voos com partida do aeroporto de Lisboa e outras 14 chegadas.



Neste início de semana, as filas são menos significativas no Aeroporto Humberto Delgado, mas os constrangimentos continuam.