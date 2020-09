Dezenas de migrantes detidos na ilha Deserta de Faro

As pessoas puseram-se em fuga depois de terem desembarcado e estão a ser procuradas pela polícia. Deverão ser depois transferidas para um cais comercial de Faro, seguindo depois para a base de apoio logística da Proteção Civil, em Quarteira.



Ali farão análises para despiste da Covid-19 e ficarão alojados, uma vez que os centros de acolhimento para migrantes estão cheios.



Este é a sexta leva de migrantes oriundos de Marrocos, 69 nos últimos meses. Com mais estes 30, Portugal estará a acolher uma centena de migrantes chegados ilegalmente ao Algarve.



Segundo o comandante da Zona Marítima do Sul, no local estão pelo menos 18 elementos da Polícia Marítima, apoiados por quatro embarcações e outros meios, na tentativa de intercetar os tripulantes da embarcação, que já foi localizada.



O desembarque foi comunicado às autoridades via 112 por pessoas que se encontravam na praia, naquela ilha.



Na operação estão também envolvidos elementos da Unidade de Controlo Costeiro da GNR.



O último caso envolvendo um desembarque de migrantes na costa algarvia ocorreu em julho, quando um grupo de 21 homens, alegadamente marroquinos, desembarcaram na Ilha do Farol, também no concelho de Faro.



A ilha Deserta fica a cerca de 20 minutos de barco de Faro.