DGS admite aumento de doenças sexualmente transmissíveis

A chefe de divisão de epidemiologia da Direção Geral de Saúde, Rita Sá Machado garante que a situação está a ser acompanhada.



Para avaliar a situação, este aumento do número de casos de doenças sexualmente transmissíveis foi criado um grupo de trabalho. Um grupo de peritos nesta área para aconselhar a DGS.



No espaço de um ano os casos de gonorreia e clamídia em Portugal quase que duplicaram em comparação com o ano anterior.