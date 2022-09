DGS. Campanha de vacinação sazonal de gripe e covid-19 avança esta semana

A campanha de vacinação sazonal começa na quarta-feira, sendo dada em simultâneo a vacina da gripe e da covid-19. A primeira etapa é para pessoas de 80 ou mais anos e para quem tem doenças. À RTP, a diretora-geral da Saúde explicou que este processo vai começar com a nova vacinada adaptada contra a estirpe original do coronavírus e a variante ómicron. Sobre o ataque informático à DGS, Graça Freitas garante que a maioria destas bases de dados afetadas são anónimas, pelo que não há perigo de violação de privacidade dos utentes.